Tennis, Roma: Fognini vince il derby con Seppi

- E' senza storia il derby azzurro che inaugura gli, infatti, ha battuto agevolmente Andreas Seppi per 6-4, 6-1. Il verdetto è lo stesso di qualche settimana fa a Montecarlo. Al secondo turno il tennista ligure trova, fresco vincitore a Madrid. A Roma buon primo turno anche per, che ha vinto in rimonta sul ceco Stepanek (4-6, 6-4, 6-3) e incrocia adesso. Fuori la

Ha perso anche Paolo Lorenzi, che nel match serale contro il giapponese Nishikori ha dovuto arrendersi per 6-2, 6-4 in poco più di un'ora.

Primo turno vincente, fra le donne, anche per Nastassja Burnett, che ha regolato a sorpresa la francese Alizé Cornet con un doppio 6-2. Eliminata invece Francesca Schiavone, reduce dal successo di Marrakech. Continua il rapporto complicato fra la Leonessa e la terra romana. La Schiavone ha perso dall'olandese Kiki Bertens per 7-6 (5), 6-1. Nel primo set Francesca non ha sfruttato un set point nel dodicesimo gioco, poi si è inchinata al tiebreak alla potenza della n.59 al mondo. Nella seconda frazione non c'è stata storia: l'azzurra, debilitata anche da un problema al polso, è subito fuori dai giochi.