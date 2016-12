Basket, Varese e Milano vincono anche gara 2

VARESE-VENEZIA, LA GARA





La Cimberio è partita a mille e forse dopo il primo quarto (25-11 il punteggio, addirittura 39-0 la valutazione!) ha creduto di avere già in mano la partita. La Umana ne ha approfittato per rientrare alla grande (14-28 il parziale del secondo quarto) e impattare all'intervallo lungo (39-39) soprattutto grazie alla concretezza di Young e di Diawara ma in particolare a un eccellente Rosselli. La partita è proseguita su questa falsariga anche nel terzo periodo di gioco, quando Venezia ha avuto anche quattro punti di margine (45-49) e Varese ha dato l'impressione in qualche frangente di avere smarrito il filo della gara. E' stato il capitano Ere a prendere in mano la situazione, traendo la squadra d'impaccio e rimettendola sulla giusta via (58-55 all'ultimo intervallo). Nell'ultimo quarto due triple di Sakota hanno consentito alla Cimberio di allungare (69-62 al 35') ma Clark ha di nuovo rimesso in corsa la Umana (69-67 al 36' e 75-72 a 2'30'' dalla sirena). Un fallo di sfondamento di Diawara a 1'27'' dalla fine ha sancito in pratica la sconfitta dei veneziani, poi Sakota ha messo la ciliegina sulla sua eccellente partita (6-9 dal campo e 3-4 nei personali) con un rimbalzo offensivo trasformato in canestro a 46'' dalla fine.