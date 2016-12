Volley: scudetto a Trento che doma Piacenza al quinto set

nella bella giocata a Trento. La sfida per il titolo è stata bellissima ed equilibrata. Non è mancata la tensione nel terzo set, quando l'allenatore di Trento,La squadra di casa sembrava avere in mano il match sul 2-1, ma Piacenza non cedeva e conquistava il tie-break. Quinto set punto a punto fino all'allungo:

LA PARTITA

E' stata la grande sera di Jack Sintini che, complice l'infortunio di Raphael, ha giocato da titolare una gara-scudetto dopo 7 anni (a Pesaro con la maglia di Macerata). Un anno fa lottava contro il cancro, dodici mesi dopo si trova con lo scudetto sul petto. A fine partita riceve il trofeo da MVP e urla con le lacrime agli occhi: "Io ce l'ho fatta, il male si può sconfiggere".

Il primo set è equilibratissimo. Quella che era stata annunciata come la finale delle battute, viene risolta nel primo parziale con un errore di Simon al servizio: 25-23 Trento.

Nel secondo set, Piacenza tiene sempre a distanza di sicurezza gli avversari: Simon si riscatta dominando in attacco e nei muri: 25-21 Piacenza.

Il terzo periodo è sempre in bilico e sale la tensione: Stoytchev e Cottarelli, rispettivamente allenatore di Trento e DS di Piacenza si prendono un rosso dopo un pesante litigio. Devono anche intervenire i carabinieri perché la situazione si surriscalda in tribuna. I padroni di casa sguazzano nel caos e volano sul 2-1 (25-22).

Il quarto set comincia nel segno di Piacenza che prende il largo, ma un parziale di 5-0 a metà frazione riavvicina Trento. Si arriva alla volata finale: 19-19. Qui Piacenza piazza un terribile 6-0 e con due ace di Zlatanov guadagna il tie-break (25-19).

Nel quinto set, Trento spinge subito sull'acceleratore (4-0 e 6-1), Ma Piacenza non molla (6-6, fino al sorpasso 8-7). Si prosegue punto a punto. Una palla contestata (tocco o non tocco di Holt) regala due match point a Trento che chiude grazie a un attacco fuori di Papi (15-12).