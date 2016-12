Tennis: Rafa Nadal vince il Masters 1000 di Madrid

foto SportMediaset Correlati Serena batte in finale la Sharapova 17:32 - Rafael Nadal fa il pieno anche a Madrid. Lo spagnolo infatti ha battuto Stanislas Wawrinka per 6-2, 6-4 e vinto il terzo titolo sulla terra rossa della Caja Magica dopo quelli del 2005 e del 2010. Per il maiorchino partita da subito in discesa, con un primo set vinto agevolmente. Nel secondo Wawrinka prova una reazione ma cede il servizio decisivo nel settimo game. Per Nadal è il quinto trionfo stagionale su sette tornei disputati. fa il pieno anche a. Lo spagnolo infatti ha battutoper 6-2, 6-4 e vinto il terzo titolo sulla terra rossa della Caja Magica dopo quelli del 2005 e del 2010. Per il maiorchino partita da subito in discesa, con un primo set vinto agevolmente. Nel secondo Wawrinka prova una reazione ma cede il servizio decisivo nel settimo game. Perè ilsu sette tornei disputati.

Sale a due il bottino di Nadal nei tornei Masters 1000 in questo 2013 (in precedenza si è imposto a Indian Wells). Nadal ha centrato sette finali sui sette tornei giocati quest'anno. Sulla terra rossa, alla vigilia di Roma e del Roland Garros, il più forte è ancora lui. L'unico spavento nel corso di questa settimana è arrivato nei quarti contro Ferrer, dove ha rimontato dopo aver ceduto il set iniziale. Da quel momento, le facili vittorie su Andujar e Wawrinka, abbattuto nonostante l'ottimo livello raggiunto nelle ultime settimane. Il primo set non ha proprio storia, il secondo è lottato fino al 3-3. Lo svizzero, a quel punto, non riesce a riemergere da una difficile condizione di punteggio nel settimo game e cede la battuta con due brutti doppi falli. Per Nadal è il 55° titolo della carriera, il 40° sulla terra.