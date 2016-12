Superbike: Laverty vince in Gara 2 a Monza

Dopo i botti visti nella Supersport, fila tutto liscio in partenza di Gara 2 per i big della Superbike. Anche se Baz resta fermo già nel giro di formazione, ritrovandosi a scattare dalla corsia box. E' quindi Laverty che apre le danze in Prima Variante davanti a Sykes e Giugliano. Melandri si accoda saggiamente con Rea e Guintoli in scia. Peccato che, poco dopo, proprio Giugliano finisca dritto, per evitare di tamponare Eugene, rientrando poi in settima piazza. Mentre cade Cluzel. Al comando quindi si forma il trenino già visto in Gara 1, con Laverty, Sykes e Melandri al galoppo nel tentativo di fuggire via. Intanto Davies firma una serie di dritti a ripetizione, che condizionano la sua gara, fino alla caduta alla Variante della Roggia. Si ritirano anche le Honda: Rea con un problema alla frizione, e cade Akiyoshi. Tocca allora a Giuntoli mollare i freni e ricucire il gap, per avvicinarsi ai primi e formare un quartetto di scatenati in lotta per la vittoria. Dritto di Fabrizio per non tamponare Giugliano.



Passano i giri e davanti si temporeggia: si spinge forte, ma senza esagerare. Finché Melandri non rompe gli indugi e passa Sykes prendendosi la seconda piazza. Non accorgendosi di Guintoli, che in una manciata di curve passa facilmente tutti e si porta al comando. Il francese si trova così a fare da lepre con Laverty, Melandri e Sykes in fila come segugi. Il gruppetto è compatto e nessuno vuole sbilanciarsi o scoprire le carte prima del tempo. Ovvero quando Laverty si riporta in vetta al penultimo giro, mentre si fa sotto anche Sykes. Ma in Parabolica Melandri entra deciso ed è secondo.

Inizia l'ultimo giro e prova a rispondere Guintoli in staccata, ma Marco resiste. E' qui che Sykes entra sul francese, lo passa, ma poi tira dritto e rientra senza cedere la posizione. Per la Direzione Gara all'inizio è tutto regolare, ma dopo il reclamo Aprilia a Guintoli, che aveva chiuso 4° è arrabbiato, viene ridato il posto sul podio, retrocedendo di una posizione l'inglese. Gioia che dura poco per il leader della classifica, visto che dopo il contro-reclamo Kawasaki, Tom, torna terzo. Intanto Laverty trionfa sotto la bandiera a scacchi e con 124 punti si avvicina in classifica al compagno di box. Obiettivo centrato anche per Melandri, che da Monza esce rinato e pronto a far ripartire alla grande la sua stagione mondiale.



TUTTI I RISULTATI DI MONZA - LA CLASSIFICA MONDIALE