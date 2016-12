Giro d'Italia: Nibali in maglia rosa dopo una grande cronometro

in maglia rosa dopo l'ottava tappa del, la cronometro di 54,8 km da. Prova straordinaria per il messinese dell'Astana che ha sfiorato anche la vittoria, andata ad(Movistar) con il tempo di 1:16.27. Lo Squalo, quarto al traguardo, ha perso solo 11 secondi da(2°), grande favorito di giornata. Benissimo anche, decimo a 53" dal leader. Crollo di

E' successo tutto il contrario di quello che ci si aspettava. Nelle previsioni Wiggins avrebbe dovuto dominare e recuperare almeno un minuto a Nibali. Hesjedal, vincitore lo scorso anno, avrebbe dovuto riprendersi la maglia rosa. E, infine, Scarponi avrebbe dovuto perdere moltissimo tempo e dire addio alla classifica. Nulla di ciò è successo e l'Italia sorride.

Partiamo dalla grande prova dello Squalo di Messina che è volato, andandosi a prendersi il primato in classifica. Maglia rosa con un vantaggio di 29" su Cadel Evans, l'unico che oggi ha fatto il suo chiudendo settimo a 39" da Dowsett. Poi Gesink a 1'15" e Wiggins distaccato di un secondo. Proprio il britannico è stato uno dei grandi sconfitti di giornata. Il corridore del Team Sky ha bucato la ruota anteriore nei primi km di gara e poi non ha dominato, come solito fare nelle prove contro il tempo. Un Wiggo, senza basette, molto nervoso al traguardo. Da una delusione a un'altra con Hesjedal che è letteralmente crollato su un terreno a lui congeniale. La maglia rosa 2012 ha perso 2'33" dal vincitore e poco meno dagli avversari per la generale. Ora il canadese è sesto in classifica a 2'05" da Nibali.

In quinta posizione in classifica generale c'è Scarponi (+1'24"). Lo scalatore della Lampre è stata la sorpresa con il suo decimo posto a soli 43" da Wiggins. E questo vuol dire tutto, la fotografia perfetta della sua grande cronometro.