Superbike, Monza: Tom Sykes centra la Superpole

Sykes ha dovuto spremere al limite la sua Kawasaki, per ridefinire il giro veloce di Monza e riuscire a contenere con efficacia l'attacco combinato delle due stratosferiche Aprilia di Laverty e Guintoli. I 78 millesimi di distacco tra la ZX-10R e la RSV4, su una pista da oltre 330 km/h, danno la misura della determinazione con cui Tom ha guidato - con la solita apprezzata follia - tra i cordoli brianzoli. Detto che l'inglese è un vero mago del giro veloce, si dimostra imbattibile anche con la nuova gomma da 17" e riesce a mettersi tutti dietro nel Tempio della Velocità.

Dunque gli alfieri di Aprilia vanno all'attacco della verdona, marcandola stretta in tutti gli step della Superpole e conquistando sotto la bandiera a scacchi una prima fila importante in vista delle gare di domenica. Beffando così un Rea tonico, che aveva dato l'impressione di poter parcheggiare più avanti la sua Honda, restando alla fine a quasi 6 decimi dai primi. Tra l'altro quasi raggiunto da un Melandri in apnea fissa, di corsa nella corsa, visto il rischio di finire eliminato prima del tempo nella SP1. E dove solo grazie a un intervento "flash" dei tecnici BMW (che sostituiscono l'intero corpo farfallato sul motore in una manciata di minuti) il ravennate riesce a entrare in pista a 5 minuti da quello che sarebbe potuto diventare un danno clamoroso. Sfortuna e/o problemi di affidabilità che comunque non mollano il team italo-tedesco Motorrad SBK, viste anche le difficoltà di Davies, solo 9°.

Getta il cuore oltre l'ostacolo anche Giugliano che agguanta un sesto posto importante, tenendo dietro le Suzuki che comunque accusano distacchi piuttosto elevati. Anche in questo caso è il coraggio e la giovane determinazione di Cluzel e Camier che permette alla GSX-R1000 di non finire più indietro. Grandi esclusi dalla SP3, Fabrizio e Baz che non sono riusciti a finalizzare il buon lavoro fatto in qualifica. Mentre era abbastanza prevedibile il 12° posto dell'unica Ducati Alstare in pista, ovvero quella di Badovini.



TUTTI I RISULTATI DELLA SUPERBIKE