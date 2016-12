F1, dominio Mercedes nelle qualifiche di Barcellona

Per la seconda gara di fila, insomma, è stato il terzo incomodo a godere. Rosberg è alla seconda pole consecutiva, dimostrando che, almeno in quanto a velocità, è all'altezza dei migliori. Soprattutto se si pensa che si è messo dietro un certo Hamilton con la stessa macchina. Sta di fatto che in casa Mercedes si festeggia la terza volta di fila davanti a tutti in qualifica, cosa che non accadeva dagli anni '50. Adesso bisognerà vedere se in gara Nico e Lewis riusciranno a ripetersi o se, come accaduto finora, il consumo delle gomme li costringerà a farsi da parte nella lotta per la vittoria. Rosberg può perlomeno consolarsi con un la cabala: negli ultimi 12 anni, infatti, per 11 volte chi è partito in pole ha poi vinto la gara.

Questo è ciò che sperano soprattutto alla Ferrari, dove, Montezemolo in testa, non hanno nascosto una certa delusione. La F138 era stata velocissima nelle libere, forse troppo, perché alla fine ha pagato un distacco inattesa. Pare che a penalizzare Alonso e Massa (staccati di un solo millesimo) sia stata una folata di vento, arrivata a disturbare le due rosse proprio nell'ultimo tratto dell'ultimo giro, quando erano in linea con i migliori tempi. Oltretutto Massa si è beccato una penalizzazione di tre posizoni (era sesto) per aver ostacolato Mark Webber nel Q2. Sfortuna o errori, il problema è soprattutto che, anches se il passo gara di Maranello fa ben sperare, davanti ci sono sia Vettel, sia Raikkonen, ovvero due piloti non certo facili da battere. Per il tedesco della Red Bull continua il sortilegio Barcellona, visto che al Montmelò non è mai riuscito a fare la pole.

Sabato nero, infine, in casa Williams, per la prima volta da Abu Dhabi 2011 con entrambe le monoposto fuori dal Q1. Fa sensazione soprattutto l'eliminazione di Pastor Maldonado, che solo dodici mesi fa era partito dalla pole position e aveva vinto la gara. Non se la passa meglio Jenson Button, fermatosi nel Q2 (con anche Perez che ha rischiato il taglio) e soltanto 14° in griglia, a conferma della stagione difficile della McLaren dopo l'addio di Hamilton. Oltre a Massa, poi, è stato penalizzato di tre posizioni anche Esteban Gutierrez (Sauber) per aver ostacolato Raikkonen: partirà 19°.