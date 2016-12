Spagna, Sebastian Vettel domina il secondo turno di prove libere

Vettel ha tutta l'intenzione di rovinare la festa agli spagnoli. Dopo i test aerodinamici del mattino, il tedesco è tornato a macinare chilometri con un passo che non rende la vita facile alla concorrenza. Quindi 34 giri per Seb e 36 per Webber, con 83 millesimi che separano le due "lattine" più veloci del mondo. Un soffio, in cui Alonso trova comunque un varco per piazzarsi nel mezzo, con determinazione e con soli 17 millesimi di gap. Giusto per tenere il fiato sul collo del rivale e avvertirlo che sulla pista catalana non ha intenzione di accontentarsi del secondo posto. Almeno non senza lottare fino alla bandiera a scacchi.

Vola via così un venerdì di prove libere impegnativo per tutti, con Raikkonen che azzarda un quarto posto a 2 decimi dai migliori. Segno che nonostante la dipartita di Allison, in casa Lotus non si sono fatti prendere dallo sconforto. Anche se il 18° posto di Grosjean apre qualche dubbio sulle scelte strategiche fatte dal muretto box. Detto che nel pomeriggio sono state le gomme, e soprattutto la nuova mescola "hard" le protagoniste del turno. Messe sotto stress in situzioni di carico differenti, ora saranno i dati elaborati dagli ingegneri a dire effettivamente quali saranno i benefici o i problemi delle coperture in gara.

Intanto continua a mettersi in luce Massa, che con il 5° posto a 3 decimi dalla vetta, riesce a tenere dietro Hamilton per 30 millesimi. Mentre Rosberg fatica un po' di più a tenere il passo di chi lo precede. Detto che sempre di prove libere stiamo parlando ed è quindi difficile valutare in assoluto le strategie e il lavoro cucito su misura per ogni pilota. Quella che sembra invece una costante è la crisi di casa McLaren. La Mp4/28 non è ancora apparsa in grado di potersi unire ai primi della classe, a causa di un assetto costruttivo troppo rigido che di fatto distrugge le gomme. Anche se poi fa volare l'auto nei tratti rettilinei, nel misto guidato diventa un vero incubo per i suoi piloti, che infatti sono per ora fuori dalla top ten.



I TEMPI DELLE LIBERE DEL GP DI CATALUNYA