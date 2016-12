MotoGP: Barbera arrestato per percosse alla fidanzata

foto SportMediaset 15:00 - Hector Barbera nei guai. Il pilota spagnolo della MotoGP è stato arrestato giovedì (la conferma arriva dalla Polizia Nazionale di Cadice) per aver picchiato la sua ragazza in un hotel di Jerez, dove la coppia era rimasta dopo il GP dello scorso weekend. Secondo reporterosjerez.es, i due avrebbero avuto una violenta discussione degenerata a tal punto che la donna ha trascorso la notte in ospedale a causa delle contusioni e dei lividi rimediati. nei guai. Il pilota spagnolo dellaè stato arrestato giovedì (la conferma arriva dalla Polizia Nazionale di Cadice) per aver picchiato la sua ragazza in un hotel di, dove la coppia era rimasta dopo il GP dello scorso weekend. Secondo reporterosjerez.es, i due avrebbero avuto una violenta discussione degenerata a tal punto che la donna ha trascorso la notte in ospedale a causa delle contusioni e dei lividi rimediati.

E' stato lo stesso ospedale a chiamare la polizia per denunciare il fatto. La ragazza, che ha 23 anni ed è nativa proprio di Jerez, è stata dimessa nella mattinata di venerdì. Non è la prima volta che Barbera ha problemi con la giustizia: nel 2012 è stato arrestato a Valencia perché guidava ubriaco e gli ritirarono la patente.



Il pilota del Team Avintia ora rischia grosso e potrebbe non partecipare al GP di Francia, in programma domenica 19: per i reati commessi, potrebbe essere condannato a una pena detentiva dai sette ai nove mesi oltre a un'ordine restrittivo per tutelare la ragazza. Il processo, che si terrà per direttissima, dovrebbe svolgersi tra 15 giorni e non è chiaro se Barbera avrà il permesso di lasciare la Spagna.