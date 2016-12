Spagna, Fernando Alonso vola nel primo turno di libere

Il meteo variabile mischia le carte nella sessione numero 1, rendendo umido il tracciato di Catalunya. Quindi una situazione di grip scarso, che ha consigliato a tutti i team di rimandare il lavoro sulle gomme al secondo turno. Ma anche l'occasione perfetta per per provare le ultime novità tecniche arrivate "just in time" nei box delle scuderie. In particolare in quello della Red bull che ha montato anche una serie di sensori al retrotreno (una specie di "rastrello" dietro alle gomme) per rilevare i flussi aerodinamici e le pressioni in gioco, derivanti dalle nuove ali anteriori e posteriori appena montate. Un lavoro inedito, più simile a quello dei test invernali che ad un turno di prove durante il weekend di gara. Un segnale che mostra la consapevolezza delle prestazioni attutali da parte della Red Bull, ma anche della necessità di fare un salto avanti con il ritorno in Europa.

Quindi se i Tori restano per ora nell'ombra, appare invece in difficoltà la McLaren che firma solo 6 giri sia con Button sia con Perez. Situazione strana, forse conservativa sul fronte delle gomme, che andrà chiarita verificando le prestazioni del secondo turno. Intanto nelle zone alte della classifica Hamilton e Raikkonen lavorano con il classico menù del venerdì mattina, cercando il miglior bilanciamento delle rispettive vetture. Mentre al vertice si piazzano le Ferrari, con un Alonso che stampa il giro veloce proprio al limite del tempo utile. Un mix tra la prova di forza e la carica psicologica, che aiuta Fernando a preparare nel dettaglio la gara di casa. Seguito dallo scudiero Massa che, nonostante un'uscita di pista nella ghiaia, resta facilmente in scia.



I TEMPI DELLE PRIME LIBERE DEL GP DI CATALUNYA