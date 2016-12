Basket, playoff: Reggio Emilia e Sassari vincono gara-1

Roma, così, si ritrova già a inseguire nonostante il fattore campo favorevole. La sconfitta degli uomini di Calvani sta tutta nei dati del primo quarto, chiuso con appena 5 punti all'attivo e 1/11 dal campo. Reggio Emilia conduce fino a 5' dalla fine, quando un fallo tecnico fischiato a Bell rimette in careggiata la Virtus e Datome (5 punti di fila per il 53-53). Ma un tecnico contro D'Ercole rimette in chiaro le cose: la Trenkwalder sigla un parziale di 14-0 (con 10 di Donell Taylor) e chiude i conti. A Roma non bastano i 19 punti di Datome, ma la serie è ancora lunghissima.

Sassari, dal canto suo, conferma l'ottimo stato di forma e affonda una Cantù totalmente in crisi d'identità. I sardi scappano via nel primo periodo e lo chiudono sul +16 con due triple di Becirovic. La Lenovo torna in linea di galleggiamento (42-34) ma l'infortunio di Aradori la priva del suo terminale offensivo numero uno. La Dinamo chiude sul +17 il secondo e il terzo quarto, grazie a una prova monstre dei cugini Diener (13+8 assist per Travis, 20 per Drake con 4/5 da tre) e un 'run and gun' insostenibile per la difesa brianzola. Cantù paga ancora la pessima serata di Mancinelli (0 punti in 11' di utilizzo) e le 19 palle perse. Bene il nuovo innesto Ragland con 14 punti.