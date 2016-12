Giro d'Italia: Cavendish fa sua la sesta tappa in volata su Viviani

- La sesta tappa del Giro d'Italia, dacome da pronostico ha avuto l'epilogo che ci si attendeva: sprint finale e solito vincitore. Secondo successo per il britannicodopo il prologo di, ed ennesima conferma per "il re della volata". Il ciclista delladunque si impone sul nostroancora beffato come all'arrivo nella città partenopea,

Cavendish è salito sul podio mostrando il pettorale numero 108, appartenente allo sfortunato belga. "Eravamo tristi, perché ricorreva l'anniversario della morte di Weylandt: lui ci manca e il modo migliore per onorarlo era vincere questo sprint. Ci sono riuscito - ha detto il britannico al traguardo - Ssono felice per la vittoria, come lo ero a Napoli. Devo ringraziare una volta di più i miei compagni, se vinco è merito loro. Anche stavolta sono stati perfetti, dando il 100 per cento. Io ho cercato di finalizzare il lavoro svolto soprattutto nella parte conclusiva del percorso".

La corsa è caratterizzata da una lunga fuga a 2 cominciata a 40 chilometri dal via. I corridori che provano l'impresa sono gli australiani Jack Bobridge e Cameron Wurf. I coraggiosi fuggitivi vengono risucchiati nel gruppo a meno 36 dal traguardo. A circa 30 chilometri dall'arrivo brutta caduta in mezzo al gruppo che vede coinvolti corridori come Pozzato, Rabottini, Canola e Howard. Bradley Wiggins rimane nel secondo troncone ed è costretto a far lavorare tutta la Sky per recuperare il minuto di svantaggio dalla maglia rosa. A 20 chilometri dal traguardo il gruppo si ricompatta con gli uomini della Omega Pharma, compagni di Cavendish, che dettano l'andatura assieme a quelli della Argos Shimano di John Degenkolb. L'ultimo chilometro è un capolavoro degli uomini della Omega Pharma che lanciano Cavendish alla sua seconda affermazione in questo Giro dopo la tappa inaugurale di Napoli.

La settima tappa, da Marina di San Salvo a Pescara, saranno 177 km di saliscendi per un percorso appenninico adatto alle fughe con oltre 2.600 metri di dislivello.

