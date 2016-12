Giro d'Italia: quinta tappa a John Degenkolb

foto SportMediaset Correlati Le emozioni della quinta tappa 18:27 - John Degenkolb ha vinto la quinta tappa del Giro d'Italia, da Cosenza a Matera. Dopo 203 km, frazione decisa con una volata lunga dal corridore della Argos-Shimano, che ha approfittato di una caduta in curva a 1 km dall'arrivo e tagliato il traguardo davanti a Angel Vicioso e Paul Martens. Giornata tranquilla per Luca Paolini, che resta senza problemi in maglia rosa per il terzo giorno consecutivo. ha vinto ladel Giro d'Italia, da Cosenza a Matera. Dopo 203 km, frazione decisa con unadal corridore della, che ha approfittato di una caduta in curva a 1 km dall'arrivo e tagliato il traguardo davanti a. Giornata tranquilla per, che resta senza problemi in maglia rosa per il terzo giorno consecutivo.

Degenkolb si è aggiudicato la tappa con una rimonta di potenza subito dopo la penultima curva. Canola, da solo in testa dopo la caduta che ha spezzato il gruppo e sconvolto le gerarchie per la volata, non è riuscito a resistere al ritorno del tedesco, che a 250 metri dall'arrivo ha raggiunto l'italiano e tagliato il traguardo con le braccia alzate. In classifica nessuno scossone: Paolini resta in testa con un vantaggio di 17" su Uran e 26" su Intxausti. Giovedì il Giro prosegue con un'altra tappa per velocisti: si va da Mola di Bari a Margherita di Savoia, una tappa lunga 194 km con un circuito finale da ripetere due volte.