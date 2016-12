MotoGP, Lorenzo per la prima volta da un anno non guida la classifica

foto SportMediaset

00:06

- L'ultima volta chenon era stato in testa da solo alla classifica della MotoGP era dopo il GP del Portogallo del 6 maggio 2012, quando davanti a tutti c'era. Oggi, a un anno esatto di distanza e come allora sulla strada verso Le Mans, lo spagnolo della Yamaha si trova a dover inseguire, anche se per una manciata di punti. E' terzo dietro alle Honda di. La domenica nera di Jerez, comunque, gli ha fatto sì perdere la leadership del campionato, ma non la faccia. A caldo, dopo aver subito il duro sorpasso da parte di Marquez all'ultima curva, il campione del mondo non ha reagito in modo scomposto come forse avrebbe fatto qualche anno fa, ma ha pur sempre negato la mano al rivale. Un gesto brutto, di cui lui stesso, poi, si è pentito da vero signore.