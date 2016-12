Basket Nba, Memphis e New York pareggiano la serie

foto SportMediaset 11:45 - Gara 2 delle semifinali di Conference regalano un sorriso a Memphis e New York. I primi, infatti, hanno ragione degli Indiana Pacers battuti 105-79 e con un Carmelo Antony in forma smagliante: 32 punti, 9 rimbalzi e 3 assist. Ma il vero colpo della serata lo mettono a segno i Grizzlies che piegano i favoritissimi Thunder di Oklahoma (99-93) e questo nonostante la grande prova di Durant che chiude con 36 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. regalano un sorriso a. I primi, infatti, hanno ragione deglie con un Carmelo Antony in forma smagliante: 32 punti, 9 rimbalzi e 3 assist. Ma il vero colpo della serata lo mettono a segno iche piegano i favoritissimi Thunder die questo nonostante la grande prova diche chiude con 36 punti, 11 rimbalzi e 9 assist.

Guidati da Mike Conley (26 punti) e Marc Gasol (24), i Memphis Grizzlies piegano la resistenza dei Thunder, ai quali non basta la grande prova di Kevin Durant, che mette a referto 36 punti, 11 rimbalzi e nove assist. Una macchina (quasi) perfetta, che, però, si inceppa nel momento decisivo del match, fallendo gli ultimi tre tiri, quando il successo di Memphis era ancora vulnerabile (92-90) a meno di due minuti dalla sirena. La terza e la quarta partita si giocano in Tennessee, dove i Thunder saranno privi di Russell Westbrook, infortunatosi al ginocchio destro.

Nella Est conference, davanti al proprio pubblico New York ha dominato Indiana. Era dal giugno 1999 che i Knicks non segnavano oltre 100 punti in un incontro dei playoff. Sempre avanti nel punteggio grazie ad un ispirato Carmelo Anthony (32 punti, nove rimbalzi), New York ha patito solo un breve passaggio a vuoto nel terzo tempo (64-62 per Indiana), rapidamente recuperato con un parziale di 36-4. Per ben 12 minuti i Pacers non hanno realizzato nemmeno un punto, sbagliando 14 tiri di fila.