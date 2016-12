Giro d'Italia, 3.a tappa: Luca Paolini diventa maglia rosa a 36 anni

- E'il vincitore della terza tappa del Giro d'Italia, da: per il 36enne corridore della Katusha, alla prima prima partecipazione alè dunque anche la prima magliadella carriera. Decisivo lo spunto vincente provato sull'ultima discesa, a 6 chilometri dal traguardo. Il suo strappo è stato insostenibile anche per i miglioridistaccati di 16''.

"Sono incredulo. E' iniziato con l'emozione questo Giro e sta continuando alla grande: ho affrontato questa tappa come una classica, sapevo che potevo sognare la maglia rosa dopo una bella cronosquadre, non so cosa dire", ha commentato Paolini. Commosso poco dopo aver tagliato in solitaria il traguardo di Ascea, il corridore ha sottolineato che la dedica per il primato in classifica generale va "a mio papà che proprio oggi ha avuto un intervento. Gli ho detto che gli avrei dedicato la maglia e gli ho fatto un regalo bellissimo".

TERZA TAPPA: CLASSIFICA

CLASSIFICA GENERALE