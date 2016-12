E' morto Giulio Andreotti, aveva 94 anni

- E' morto nella sua casa di Romauno dei protagonisti indiscussi della vita politica italiana per tutta la seconda metà del XX secolo e uno dei principali esponenti della Democrazia Cristiana. Era nato a Roma nel 1919, era malato da tempo. E' stato presidente del Consiglio per sette volte, era senatore a vita. Era un grande tifoso delladall'età di otto anni: prima infatti il club giallorosso non era stato ancora fondato.

La Roma ha espresso le proprie condoglianze tramite il profilo ufficiale di Twitter: "L'AS Roma - si legge - si unisce al cordoglio per la scomparsa del senatore a vita Giulio Andreotti e partecipa al dolore della sua famiglia".



Anche Carlo Ancelotti ha voluto esprimere un pensiero per la scomparsa di Giulio Andreotti: "Lo ricordo con affetto, era vicino alla mia Roma, ha fatto tanto per il nostro paese sul piano politico. Deve essere ricordato da tutti con affetto". Non ha fatto mancare il suo tributo anche il simbolo della Roma, Francesco Totti: "Amava lo sport, il calcio e la Roma: giallorosso come pochi, sono certo che continuerà a fare il tifo per noi anche dal cielo con la stessa passione di tutta una vita". Come il capitano, pure un altro mito della Roma, Falcao, ha lasciato il suo messaggio di cordoglio: ''Giulio Andreotti era una persona fantastica, di intelligenza decisamente superiore alla media. Mi è stato vicino quando ero senza contratto. Siamo stati insieme poche volte, avrei voluto conoscerlo meglio: ma ogni volta era come se fossimo stati amici da sempre. Intervenne per farmi rimanere? L'ho saputo solo anni dopo''.

Un minuto di raccoglimento sarà osservato in tutti gli eventi sportivi di questa settimana per commemorare la figura di Giulio Andreotti, che fu anche presidente del comitato organizzatore dei Giochi di Roma '60. Lo ha disposto il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Al Foro Italico le bandiere sono gia' state portate a mezz'asta.