Basket Serie A: playoff, sarà subito Milano-Siena

Indolore la sconfitta della Cimberio di coach Vitucci, battuta 76-71 dall'Umana Venezia in quello che è stato un vero e proprio antipasto dei playoff. L'Olimpia di Scariolo rispetta il pronostico e supera Brindisi 94-89 non senza qualche sofferenza. Spicca l'ennesima buona prestazione di Alessandro Gentile, autore di 18 punti; alla squadra pugliese non bastano i 25 di Reynolds. Cade in casa la Montepaschi Siena: la squadra di Banchi perde 86-92 contro Sassari: tra i sardi prova maiuscola di Travis Diener, protagonista assoluto con 33 punti. Ai toscani campioni d'Italia in carica non bastano i 23 di Brown.

Tutto facile per l'Acea Roma che al PalaTiziano supera Montegranaro col punteggio di 82-64 (Datome 13, Lorant 15). Cantù chiude la stagione regolare espugnando l'Unipol Arena di Bologna: la Lenovo di Trinchieri vince 79-69 e rimane al settimo posto. Biella termina l'avventura in Serie A con un'altra sconfitta, stavolta sul parquet di Cremona: la Vanoli vince 87-68.

I playoff scudetto inzieranno giovedì 9 maggio con le sfide di Gara1 Sassari-Cantù e Roma-Reggio Emilia. A partire da quest'anno tutte le serie, compresi i quarti di finale, si disputeranno al meglio delle 7 partite.