Rossi: "Lorenzo ha lasciato spazio, Marquez ha fatto bene"

22:48

ha commentato perla spallata che ha deciso il. "Prima di tutto voglio dire che il mio sorpasso era per la vittoria e quindi valeva di più... Comunque, capisco Lorenzo, che è arrabbiato, però queste cose succedono nelle gare, per fortuna. All'ultima curva con due campioni, che si giocano anche la leadership del campionato, è normale che Marquez ci abbia provato. Jorge ha lasciato molto spazio all'interno, pensava che Marc era più lontano. E' stato un sorpasso al limite, cattivo, ma nessuno è caduto. Può capitare. Da cartellino giallo? Secondo me, no. Dopo tre giri sarebbe una cosa stupida, ma all'ultima curva e con una posizione da guadagnare...", ci ha detto il pesarese.