Giro, a Cavendish la prima tappa di Napoli

CAVENDISH: "CERCHERO' DI TENERE QUESTA MAGLIA"

Mark Cavendish, in conferenza stampa, ha fatto i complimenti a Napoli per l'organizzazione: "E' probabilmente la città più caotica in cui sono mai stato, ma devo dire che l'organizzazione e' stata incredibile, mi tolgo il cappello di fronte allo sforzo compiuto dal Comune". Quindi guarda avanti: "Farò del mio meglio, assieme al mio team, per conservare la maglia rosa". L'Omega Pharma-Quickstep domani a Ischia dovrà fare a meno di un uomo importante come Tony Martin, specialista delle cronometro: "Cercheremo di fare del nostro meglio - aggiunge Cavendish - siamo forti e possiamo disputare una buona tappa. Oggi si sono registrare diverse cadute, ma non so dire se questo evento sia da ricondurre alle condizioni del manto stradale o legato al nervosismo dei corridori, chiamati al primo esame di questo Giro. Quando si gareggia su un circuito, in ogni caso, le cadute fanno parte del gioco. Il tracciato della tappa non era pericoloso, anzi devo dire che mi è piaciuto molto".

