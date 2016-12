MotoGP: Jorge Lorenzo in pole a Jerez

E' un sabato pomeriggio sentito e per molti aspetti "sofferto" dai big della MotoGP. Infatti, nel quarto turno di libere, quello che precede i due round di qualifica, cade subito Marquez. Il rookie spagnolo scivola nel "rapino", provando a tenere la sua Honda in pista, fino a disegnare un testacolda sull'asfalto. Marc recupera la RC213V e la riporta ai box, per tornare immediatamente in lotta con il cronometro. Deve invece abbandonare la sua Yamaha nella ghiaia Crutchlow, che firma una scintillante caduta a forte velocità. L'inglese si fa portare ai box in scooter e sale sulla seconda M1, tornando a guidare come un indemoniato. Cal è si scatena e mette in mostra il suo campionario di staccate al limite, per la gioia di Laverty che si vede sorpassare in modo piuttosto aggressivo e finisce dritto.

In tutto questo, esce dai box tranquillo Lorenzo, che già al suo secondo giro, stampa un massiccio 1:38.997, ottimo per tenere dietro Pedrosa (+0.298), ma anche gli impolverati Crutchlow (+0.316) e Marquez (+0.846). Solo 5°Rossi a +1.075. Un distacco pesante che spinge Valentino a chiedere una consulenza a Lorenzo, prima di affrontare la Q2. Intanto, quando mancano 3 minuti al termine della FP4, cade rovinosamente Iannone. Andrea si fa portare ai box invece che al centro medico, nonostante un ginocchio davvero mal ridotto. L'intervento provvidenziale del Dott.Costa permette quindi all'abruzzese di provare a correre la parte finale della qualifica, nonostante un bel buco sul ginocchio. Atto di forza di Iannone, importante visto il 6° posto (+1.159) conquistato con determinazione.



Il Q1 vede poi una lotta serrata tra Smith e Pirro, con Bradl ad inserirsi per fare da disturbatore. Ma è Espargaro che negli ultimi minuti trova il guizzo per mettersi provvisoriamente davanti. Sotto la bandiera a scacchi, però, è Bradl che stampa il giro veloce in 1:39.985, beffando all'ultimo giro utile Smith - comunque dentro alla Q2 - seguito quindi da Espargaro, Pirro e De Puniet. Da segnalare le cadute di Pesek ed Edwards, rovinose per le rispettive moto, ma non per i piloti.



Nemmeno il tempo di tirare il fiato e parte il Q2. Lorenzo ci mette un batter d'occhio a stampare l'1:38.876 che lo porta ovviamente in vetta davanti a Marquez, Pedrosa e Rossi. Cade ancora rovinosamente, perdendo secco l'anteriore a forte volcità, Crutchlow, proprio dopo essersi messo davanti a Valentino. Ma Cal è uno tutto "follia e adrenalina", quindi torna come un razzo ai box e risale in sella. Tutti al cambio gomme, e via per il secondo assalto alla pole. Lorenzo mette il turbo e stampa l'1:38.673 che fa la differenza (azzeccando uno stratosferico T4). E' il colpaccio che gli consente di firmare la seconda pole stagionale, proprio il giorno del suo compleanno . Un centro senza rivali, visto che al curvone cade Valentino che distrugge la M1 e si accontenta del quinto posto in seconda fila. Imitato pochi istanti dopo da Pedrosa, che scivola meno rovinosamente, ma in griglia resta in seconda piazza davanti a Marquez. Infine Hayden è il miglior ducatista in settima posizione, mentre dalla casella numero 9 scatta Dovizioso. E proprio Andrea indica le gomme Bridgestone come causa principale delle tante cadute.



LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA MOTOGP A JEREZ