Kobe Bryant fa causa alla madre per i suoi cimeli

foto SportMediaset 23:36 - Non è certo un periodo fortunato per Kobe Bryant, che dopo essersi rotto il tendine d'Achille ha avviato una battaglia legale contro sua madre, per impedirle di vendere alcuni suoi cimeli delle sue prime stagioni con i Lakers e dei tempi in cui andava ancora al liceo. Una casa d'aste del New Jersey ha già dato a Pamela Bryant un anticipo di 450mila dollari, per circa 900 oggetti il cui valore totale si aggira sul milione e mezzo di dollari.

Secondo il Los Angeles Times, madre e figlio apparentemente parlarono di quegli oggetti cinque anni fa e Kobe disse a Pamela Bryant che non gli interessavano e poteva averli. La donna, secondo i suoi avvocati, ha speso 1.500 dollari al mese per tenerli in un deposito ma l'avvocato della stella Nba, però, afferma il contrario: "Proprietà personali del signor Bryant sono finite in possesso di qualcuno che non le detiene legalmente - ha scritto -. Intendiamo risolvere la questione attraverso le vie legali".