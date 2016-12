MotoGP: Lorenzo domina le libere di Jerez

conquista anche ildellaa Jerez, firmando il giro veloce in 1:39.562. Lo spagnolo dellaprecede il compagno di marca(+0.171), mentreè 4°, a +0.312. Terzo e quinto posto per le Honda di(+0.195) e(+0.327), seguiti da(Honda).è 7° con la miglior Ducati in pista, visto cheè 10° (+1.275) davanti a(+1.322) e(+1.340).

Quando corri su una pista dove c'è una curva che porta il tuo nome, il minimo che puoi fare è metterti davanti a tutti fin da subito. Giusto per ribadire quel pizzico di superiorità, certificata senza dubbio dal cronometro. Ecco, con queste premesse Lorenzo stampa il suo nome anche al top della classifica, in entrambi i turni di prove libere del venerdì a Jerez. Dove, nel secondo, è Crutchlow il pilota più insidioso tra gli inseguitori, bravo a portarsi a meno di 2 decimi dalla coda della miglior M1. Lasciando dietro anche Pedrosa per soli 24 millesimi. Distacco che in realtà non impensierisce troppo Dani, consapevole di avere il potenziale per tenere Jorge nel mirino.

Prende invece 3 decimi Rossi, che però non è affatto lontano e controlla gli esuberanti piloti che lo precedono. Oltre a contenere gli attacchi del giovane Marquez, che segue la Yamaha numero 46 per soli 15 millesimi. Un quintetto di determinati fenomeni, che di fatto cerca una fuga immediata, visto che Bautista (6° in classifica) è già staccato di quasi 1"! Con un rigenerato Iannone alle calcagna, bravissimo a sfruttare la Ducati Pramac meglio degli ufficiali, che comunque sono poco lontani: solo 3 decimi. Non fosse, che in mezzo alle Rosse si piazzano la FTR di Barbera (8°) e l'ART di Espargaro (9°). Due outsiders da tenere d'occhio, sempre pronti a fare brutti scherzi ai piloti della MotoGP.



TUTTI I RISULTATI DELLA MOTOGP A JEREZ