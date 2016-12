MotoGP, Rossi terzo nelle prime libere di Jerez

Come previsto, insomma, la Yamaha è tornata ad andare forte dopo le difficoltà avute in Texas. E anche Rossi ha confermato quanto fatto vedere in Qatar, dando subito la dimostrazione che questa volta vorrà andare forte anche in prova. Troppo importante, infatti, partire davanti e stare con i migliori nei primissimi giri, quando Jorge e compagni spingono come dei forsennati. Certo è ancora presto per capire come potrebbe andare la gara, anche perché Marquez finora non ha brillato, anche se è difficile pensare di escluderlo per la lotta per il podio.

La bella sorpresa è la Ducati. Anche se il distacco non è diminuito, Hayden si è subito messo alle spalle le due Honda clienti di Bradl e Bautista, mentre Andrea Dovizioso non ha spinto troppo, chiudendo decimo. Due posizioni davanti alla Desmosedici evoluzione del tester Michel Pirro, ottimo dodicesimo a a 1"6 da Lorenzo. Tra di loro c'è Andrea Iannone con l'altra rossa.

Ancora una volta la migliore delle Crt è stata l'Art di Aleix Espargaro, addirittura nono su una pista che contiene il divario di potenza tra le moto.