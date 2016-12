Jerez, Valentino Rossi: "Marquez va un po' troppo forte"

analizza un weekend che si preannuncia impegnativo, ma che potrebbe regalargli diverse soddisfazioni: "Penso di essere competitivo, ma anche lavorando bene venerdì e sabato poi in gara è sempre un'altra storia. Il meteo sembra buono per tutti i prossimi giorni, quindi dovrebbero esserci le condizioni per fare un buon lavoro. E' importante perché gli avversari saranno molto agguerriti".In particolare Marc Marquez, fresco vincitore del GP di Austin , attira le attenzioni di: "Ho sempre avuto un buon rapporto con Marquez. Però, dal punto di vista degli avversari, sta andando un po' troppo forte per i miei gusti... Nei testi qui sono andato bene, ma anche Lorenzo e Crutchlow hanno fatto dei gran tempi. La M1 in generale a Jerez va molto bene, quindi partiremo dai setting dei test e poi faremo un lavoro di rifinitura. L'obiettivo è fare una bella gara ed essere veloci".guarda anche alla classifica iridata : "Alla fine ad Austin è andata male, mentre in Qatar avevo fatto bene. Arrivano piste favorevoli per noi e ho una trentina di punti in classifica... Diciamo che bisogna migliorare la qualifica e non aspettarsi aiuti da nessuno. Non aspetto gli errori degli altri e non credo che gli spagnoli si ostacoleranno più di tanto".Quindi per Valentino, anchenon è da sottovalutare: "Dani è in una situazione difficile, perché Marc gli è stato davanti due volte su due. Ma anche per quanto mi riguarda Lorenzo mi è stato sempre davanti, ma questo era più prevedibile. E' comunque un errore considerare Pedrosa fuori dai giochi, perché è uno che può fare cose importanti".Infinerisponde a chi chiede un commento sul possibile ritorno di Biaggi in pista : "Seguo Max su Twitter e da quello che leggo ci sono segnali contrastanti, per cui non si capisce bene cosa farà... Sono comunque curioso e mi piacerebbe rivederlo in pista".