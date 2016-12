Nba, playoff: colpo Memphis, Denver è ancora viva

foto SportMediaset 12:01 - Memphis vede le semifinali di Conference a Ovest. I Grizzlies vincono gara 5 del primo turno di playoff contro i Los Angeles Clippers, si portano sul 3-2 nella serie e venerdì avranno la possibilità di chiudere il discorso. Nell'altra sfida, Denver batte 107-100 Golden State e accorcia la serie sul 2-3 tenendo vive le speranze di passaggio del turno. Giovedì, però, i Warriors avranno la possibilità di archiviare la serie in casa in gara 6. vede le semifinali dit. Ivincono gara 5 del primo turno di playoff contro i Los Angeles Clippers, si portano sul 3-2 nella serie e venerdì avranno la possibilità di chiudere il discorso. Nell'altra sfida,battee accorcia la serie sul 2-3 tenendo vive le speranze di passaggio del turno. Giovedì, però, i Warriors avranno la possibilità di archiviare la serie in casa in gara 6.

Allo Staples Center Memphis si impone 103-93 e i padroni di casa escono dal parquet con mille rimpianti: uno su tutti le precarie condizioni fisiche di Blake Griffin, infortunato alla caviglia destra e costretto a lasciare il campo all'inizio del terzo quarto. Per lui solo 4 punti in 20 minuti.

L'assenza di Griffin viene pagata a caro prezzo dai Clippers nonostante la prova mostruosa di Chris Paul, autore di 35 punti. I Grizzlies si aggrappano ai canestri di Randolph: per lui 25 punti a referto, dieci dei quali messi a segno nell'ultimo periodo. Determinante anche il contributo di Marc Gasol (21) e Mike Conley (20).

I Nuggets capitalizzano al meglio il vantaggio accumulato nei primi due quarti (+20): Igoudala chiude con un bottino personale di 25 punti, 12 rimbalzi e 7 assist, Chandler e Lawson mettono a referto 19 punti a testa. A Golden State, cui non riesce la rimonta nonostante un ottimo quarto periodo, non sono sufficienti i 23 punti di Barnes e i 20 di Jack.