Ciclismo: condannato a un anno Fuentes, medico del doping

Sette anni dopo l'avvio dello scandalo denominato 'Operacion Puerto', che ha sconvolto soprattutto il ciclismo, il tribunale di Madrid ha emesso la sentenza di primo grado e condannato Eufemiano Fuentes a un anno di reclusione per "crimini contro la salute pubblica". Il medico del doping non sconterà la pena, ma non potrà esercitare la professione per i prossimi 4 anni. Per i prossimi 10 mesi, inoltre, dovrà pagare 15 euro di multa al giorno.

Fuentes potrà rimanere solo un semplice medico di famiglia. Non andrà in prigione perchè in Spagna finisce in carcere solo chi riceve una condanna definitiva di almeno due anni. La sentenza nei suoi confronti è stata pronunciata poco dopo le 14 dal presidente della sezione penale numero 21 del Tribunale di Madrid, Julia Patricia Santamaria, che ha deciso di non concedere alla Eada (l'agenzia mondiale antidoping) l'accesso alle 211 sacche di sangue sequestrate nel 2006 nell'ambito dell'Operazione Puerto. Queste, al termine degli altri gradi del processo, saranno distrutte assieme a tutti i supporti tecnologici sequestrati agli imputati. La motivazione dice che "prevalgono le garanzie processuali e i diritti fondamentali degli imputati". Fuentes è considerato la "mente" del più grande scandalo legato al doping. E' stato condannato a 4 mesi anche il preparatore Ignacio Labarta (interdetto per un anno dalla professione). Assolti Vicente Belda, Manolo Saiz e Yolanda Fuentes.