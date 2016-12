F1, Renè Arnoux riporta in pista la Ferrari di Gilles Villeneuve

foto SportMediaset 13:19 - Amarcord Ferrari per le strade di Modena. A 34 anni dallo storico duello di Digione, il 3 maggio Renè Arnoux riporterà in "pista" la Ferrari 312 T4 guidata da Gilles Villeneuve proprio nell'indimenticabile Gp di Francia del 1979. Una rievocazione che prenderà via da un box speciale allestito in Piazzetta 29 settembre e che poi proseguirà per le vie del centro, riecheggiando il percorso dello storico Circuito cittadino. - Amarcord Ferrari per le strade di Modena. A 34 anni dallo storico, il 3 maggioriporterà in "pista" laproprio nell'indimenticabile. Una rievocazione che prenderà via da un box speciale allestito in Piazzetta 29 settembre e che poi proseguirà per le vie del centro, riecheggiando il percorso dello storico Circuito cittadino.

La 312 T4 del mitico Villeneuve, dunque, per un giorno esce dal Museo casa Enzo Ferrari di Modena e torna a "vivere" proprio tra le mani dell'ex rivale Arnoux, che a Digione insieme al pilota della Ferrari diede vita a uno degli spettacoli più entusiasmanti della storia della Formula 1. Una sfida senza tempo, fatta di coraggio, audacia e destrezza. Un duello da uomini veri, da piloti veri.



Un evento che Modena ha deciso di ricordare nel migliore dei modi, consegnando ad Arnoux il volante proprio dell'auto proveniente dalla collezione Donelli Vini. La Rossa di Villeneuve riaccenderà il motore alle 10 in Piazzetta 29 Settembre, poi percorrerà Viale Martiri, Viale Rimembranze, Piazzale Risorgimento, Viale Vittorio Veneto, L.go Moro, Via Emilia C. Via Farini, Piazza Roma, Via 3 Febbraio, Viale Vittorio Emanuele, Piazzale N. Bruni, Via Piave, Via Malagoli, Via P. Ferrari. Una parata speciale, sicuramente tra gli applausi.