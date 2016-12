Nba, Jason Collins: "Sono gay"

foto SportMediaset 16:26 - "Ho 34 anni, sono un centro Nba. Sono nero. E sono gay". Inizia così il coming out di Jason Collins sulle pagine di Sport Illustrated. Il centro dei Washington Wizards è il primo giocatore Nba in attività a dichiarare apertamente la sua omosessualità. "Sono felice che se ne parli - ha spiegato -. Non ho scelto io di essere il primo atleta gay a giocare in uno degli sport più importanti negli Usa". - "". Inizia così il coming out disulle pagine di Sport Illustrated. Il centro deiè il primo giocatore Nba in attività a dichiarare apertamente la sua omosessualità. "Sono felice che se ne parli - ha spiegato -. Non ho scelto io di essere ila giocare in uno degli sport più importanti negli Usa".

"Non avrei voluto essere il primo ad alzare la mano, ma visto che nessuno prima l'ha mai fatto, tocca a me", confessa Collins nell'articolo scritto in prima persona. "Ho giocato per 6 squadre diverse e in 2 Finali Nba - continua -. Sono in quell'invidiabile fase della vita in cui posso fare quello che desidero e ora quello che voglio è continuare a giocare a basket". Il centro dei Wizard però non vuole più nascondere la sua omosessualità: "Amo questo sport e ho ancora molto da dare, i miei allenatori e compagni lo sanno, ma allo stesso tempo voglio essere autentico".



Ma perché proprio ora il coming out? "Ho iniziato a pensarci durante il lockout del 2011. Sono un tipo abitudinario che si prepara meticolosamente a fine stagione per l'anno successivo, ma quel braccio di ferro ha sconvolto le mie abitudini e mi ha costretto a confrontarmi con quello che sono realmente. Mi sono allenato, ma mi è mancata la distrazione del basket...".



La prima persona con cui Collins si è confidato è stata sua zia Teri: "Mi ha supportato e per la prima volta mi sono sentito a mio agio. Alcuni riescono ad accettare la propria sessualità subito, altri invece hanno bisogno di tempo e io sono rimasto in questa situazione per 33 anni". "Da giovane sono uscito con alcune ragazze e pensavo di farmi una famiglia - ha aggiunto -. Continuavo a dirmi che il cielo era rosso, ma lo sapevo che era blu..."



"Ho capito di aver bisogno di fare coming out quando il mio vecchio compagno di stanza a Stanford mi ha detto di aver sfilato al Gay Pride del 2012 di Boston - spiega Jason -. Gli attentati alla Maratona di Boston mi hanno poi fatto prendere la decisione. Le cose possono cambiare in un istante, quindi perché vivere mentendo?". "Nessuno vuol vivere nella paura e io ho sempre avuto paura di dire la cosa sbagliata - conclude il giocatore dei Wizards -. Non dormo bene, non l'ho mai fatto, ma ora ogni volta che dico a qualcuno che sono gay mi sento più forte e e dormo più profondamente. Per custodire un grande segreto occorre una quantità enorme di energia".



OBAMA: "COLLINS, CHE CORAGGIO"

"Sono colpito dal coraggio di Jason Collins". Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama si è unito al coro di complimenti per il cestista statunitense, che ha dichiarato di essere omosessuale in un articolo-confessione scritto in prima persona e pubblicato dal magazine Sports Illustrated. Obama, secondo la Cnn, ha chiamato personalmente il 34enne Collins per esprimergli il suo appoggio. Anche Michelle Obama, su Twitter, si è complimentata con il giocatore Nba: "Sono così orgogliosa di te, Jason Collins. Questo è un enorme passo in avanti per il nostro Paese. Siamo con te".