Playoff Nba: avanti San Antonio e Miami, Lakers a casa

Eloquente il commento a fine gara di quello che doveva essere l'uomo del rilancio per i gialloviola,: "Questa stagione è stata un incubo. E' come un brutto sogno e dobbiamo solo svegliarci: io mi sento malissimo".

Completa l'opera senza patemi anche la grande favorita per il titolo, ovvero Miami. Con l'88-77 (James 30; Ellis 21) del BMO Harris Bradley Center anche gli Heat chiudono 4-0 la serie ed avanzano al prossimo turno. Basta 'The Chosen One', con un sensazionale 13/20 dal campo, per sbrigare la pratica Milwaukee Bucks: Spoelstra si permette anche di far rifiatare Wade in vista dei prossimi impegni.

Al TD Garden arriva invece la prova d'orgoglio di Boston, che sconfigge 97-90 (Pierce 29; Anthony 36) New York e riporta la serie (ora sul 3-1 per i Knicks) al Madison Square Garden. Ci pensano i grandi vecchi Pierce e Garnett (13 punti e 17 rimbalzi), coadiuvati da un ottimo Jeff Green (26 a referto per lui) a stoppare un Carmelo Anthony che, come spesso gli accade, si fa ingolosire troppo (10/35 con 0/7 da tre in 45 minuti); ottima anche la prova di Raymond Felton, 27 punti con 10/21.

Si mette male infine per i Denver Nuggets di Danilo Gallinari (la sua assenza inizia a pesare parecchio). All'Oracle Arena di Oakland gli uomini di George Karl perdono 115-101 (Curry 31; Lawson 26) contro Golden State, che si porta sul 3-1 e potrà chiudere la serie nella prossima sfida in Colorado. Sensazionale, ancora una volta, la prova di Stephen Curry, che chiude con 10/16 dal campo in 33 minuti e indirizza una delle gare più equilibrate dei playoff 2013.