Basket, Milano vince il derby con Cantù

- Va ail derby lombardo della 14,a giornata del campionato di. L'EA7 sbanca il campo dicon il punteggio di 78-69 e supera Reggio Emilia, sconfitta in casa da Cremona 87-78. Davanti, però, non sbagliano: la capolistatravolge Pesaro 85-70,ha la meglio su Caserta per 87-74,vince a Biella 85-78 eespugna Montegranaro 94-90. Vincono anche Venezia (91-79 ad Avellino) e Bologna (93-87 a Brindisi).

Milano si aggiudica il primo derby stagionale andando a vincere 78-69 in casa di Cantù nella penultima giornata della regular season di Serie A (25 punti di Gentile). Milano sale a quota 36 e resta al quarto posto in compagnia di Siena, vittoriosa 94-90 sul parquet di Montegranaro (17 punti di Moss). Vince anche la capolista Varese, che in casa supera 85-70 Pesaro con 22 punti di Sakota. Roma passa 85-78 a Biella (18 punti per Czyz) e conserva il terzo posto in solitaria.

Sassari batte 87-74 Caserta (15 punti per Gordon) e spegne le ultime speranza dei campani in chiave playoff: Venezia vince 91-79 ad Avellino grazie a una prestazione superlativa di Szewczyk (28 punti a referto con 6 su 8 da tre) e si assicura l'ottavo posto in classifica, l'ultimo buono per la post season. Reggio Emilia cade in casa 78-87 contro Cremona, Bologna si impone 93-87 a Brindisi.