F1, Kubica ha usato il simulatore Mercedes

foto SportMediaset 17:36 - Robert Kubica ha guidato una Mercedes di Formula 1. Non la versione in carbonio e metalli pregiati, ma quella "virtuale". Il pilota polacco, oggi impegnato nei rally, ha infatti confermato di aver utilizzato il simulatore del team nella sede di Brackley. "Sì, è vero, era là, ma non so per quanto tempo o quanti giri l'ho utilizzato. Comunque lo confermo, ho usato il simulatore Mercedes di F1 in passato", ha detto ad autosport.com. ha guidato unadi Formula 1. Non la versione in carbonio e metalli pregiati, ma quella "virtuale". Il pilota polacco, oggi impegnato nei rally, ha infatti confermato di aver utilizzato il simulatore del team nella sede di Brackley. "Sì, è vero, era là, ma non so per quanto tempo o quanti giri l'ho utilizzato. Comunque lo confermo, ho usato il simulatore Mercedes di F1 in passato", ha detto ad autosport.com.

Il legame tra Kubica e la Mercedes, in particolare con il nuovo boss Toto Wolff, è molto forte, come ha ribadito anche il recente test di Robert con una macchina del Dtm. Sta di fatto che i movimenti di Kubica sono tenuti sotto stretta osservazione, anche da parte della concorrenza. "Ma non è che ogni volta che qualcuno mi vede all'aeroporto di Heathrow sto andando alla Mercedes", si è affrettato a ribattere l'ex della Renault. Però, se due indizi fanno una prova, allora non sorprenderebbe che prima o poi Kubica tornerà al volante di una Formula 1. Questa volta vera.