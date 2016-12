Superbike: Sykes domina la Superpole di Assen

(Kawasaki ZX-10R) conquista con facilità anche la, con il tempo di 1:35.043, precedendo(Honda CBR1000RR, +0.596) e(Aprilia RSV4, +0.771). In seconda fila l'altra RSV4 di(+0.930) seguito da(Kawasaki, +1.123) e(Aprilia, +1.283). Beffato per 4 millesimi(BMW S1000RR, +1.287) 7° davanti a(Ducati 1199 Panigale R, +1.395), mentre(Aprilia, +2.527) è 9°.

In Superpole il binomio Sykes-Kawasaki continua a funzionare alla grande. Tom gioca a fare il genio del giro veloce e la concorrenza non riesce mai ad avvicinarsi abbastanza per mettergli paura. L'inglese, però, non ha ancora dimostrato la stessa costanza di rendimento in gara e questo regala morale a Rea, che riesce invece a guadagnare una prima fila importante. Perché Assen è un tracciato tecnico e impegnativo, dove superare è molto difficile e partire davanti può fare la differenza. Ecco perché Laverty centra un terzo posto strategico, già efficace per tenere dietro proprio il compagno di marca, Guintoli.

Il francese dell'Aprilia si ritrova a fianco il connazionale Baz, che sul filo del cronometro spodesta Giugliano, che scala così in sesta piazza. Per Davide una mezza delusione viste le ottime prestazioni nelle qualifiche del mattino. E' invece un bicchiere mezzo-pieno, mezzo-vuoto, quello che riassume la prestazione di Melandri, che si deve accontentare di aprire la terza linea, in compagnia di Checa e Fabrizio. Detto che la BMW di Marco è apparsa decisamente poco in forma, il ravennate è comunque abbastanza vicino ai primi e non vuole rinunciare ad un posto da protagonista per la gara.

Trova invece una serie di giri buoni Checa, che ci mette tanto del suo, anche se poi dichiara che la Ducati è in crescita e lo soddisfa. L'impressione è che comunque in gara non sarà affatto facile portare la Panigale al traguardo tenendo il passo dei primi. Ma Carlos è un combattente, e Fabrizio non è da meno. Michel riesce a ricucire un gap tecnico importante e portare la sua Aprilia in nona piazza. Anche se alle sue spalle si piazzano Cluzel, Badovini e Neukirchner. Un trio che affila già le armi in previsione della partenza... E' invece una vera crisi quella che affligge le BMW di Davies, solo 13° dopo la doppietta di Aragon, finito nelle retrovie con Clementi e Iannuzzo.



