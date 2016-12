Coppa del mondo scherma, trionfo di Cassarà

foto SportMediaset 11:11 - Marcia trionfale conclusa sul gradino più alto del podio. Andrea Cassarà vince la prova individuale della Coppa del Mondo di fioretto, in corso a Seoul, in Corea del Sud. Il campione azzurro, al 26esimo successo in carriera nella competizione, si impone con un netto 15-8 nella finale con il francese Erwan Le Pechoux. Cassarà aveva eliminato in sequenza atleti quotati come il giapponese Kenta Chida, il tedesco pluricampione del Mondo Peter Joppich, l'ucraino Hertsyk e l'altro transalpino Julien Martine. Il 26enne bresciano, grazie a questo risultato, mantiene il primo posto nel ranking mondiale di specialità. - Marcia trionfale conclusa sul gradino più alto del podio.in corso a Seoul, in Corea del Sud. Il campione azzurro, al 26esimo successo in carriera nella competizione, si impone con un nettoCassarà aveva eliminato in sequenza atleti quotati come il giapponese Kenta Chida, il tedesco pluricampione del Mondo Peter Joppich, l'ucraino Hertsyk e l'altro transalpino Julien Martine. Il 26enne bresciano, grazie a questo risultato, mantiene il primo posto nel ranking mondiale di specialità.

Per quanto riguarda gli altri azzurri in gara, convincente sesto posto del giovane Edoardo Luperi, fermatosi solo nell'assalto dei quarti contro il finalista Le Pechoux. Uscito ai sedicesimi invece Valerio Aspromonte, battuto dall'ucraino Hertsyk. Fuori ai 32esimi Andrea Baldini, sconfitto proprio da Luperi, Lorenzo Nista, eliminato dal cinese Li, e Alessio Forconi, superato dal russo Akhmatkhuzin.



Sconfitto invece nel primo assalto di giornata Giorgio Avola, anche lui ko con Li, giunto poi terzo. Domani gli azzurri tornano in pedana per la prova a squadre che vedrà il quartetto italiano formato dai quattro atleti olimpionici di Londra: Andrea Cassarà, Andrea Baldini, Valerio Aspromonte e Giorgio Avola.