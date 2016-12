Tragedia nell'hockey su prato: giocatore muore per morso di serpente

foto SportMediaset

16:43

- Il mondo dell'hockey su prato è incredulo per la morte di. Il 26enne australiano si stava allenando quando ha trovato unsulla strada e l'ha buttato nei cespugli, procurandosi un morso dall'animale. Pensando che il rettile non fosse velenoso, Karl non è fatto curare ma poco dopo si è accasciato a terra. All'arrivo, i soccorritori hanno subito intuito la gravità dell'accaduto ma non c'è stato nulla da fare.