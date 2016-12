Superbike: Sykes domina le qualifiche di Assen

Dopo aver dominato anche le prime prove libere, Sykes si conferma il pilota di riferimento sotto la pioggia. Tom non teme l'asfalto freddo e viscido di Assen, mettendo in pista una prestazione che destabilizza la concorrenza. Soprattutto vedendo la velocità massima della ZX-10 di 273,9 km/h, inarrivabile per tutti gli altri. Con le Aprilia che inseguono la verdona, ma con distacchi importanti e circa 17 km/h in meno al rivelamento della velocità. Dove la coppia Guintoli-Laverty si dimostra comunque compatta e agguerrita alla caccia della Kawasaki solitaria al comando.

Spinge, ma senza esagerare - anche per non forzare troppo la spalla ancora non al 100% - Melandri, che però resta a oltre +2.1 dalla vetta, nonostante il quarto tempo. Marco riesce e contenere la risalita di Giugliano che per un solo millesimo è quinto. Emerge invece dalle retrovie Badovini, che approfitta del bagnato per metterci del suo e livellare le carenze prestazionali della Ducati. Ayrton rema fino al sesto posto prima di scivolare e chiudere la giornata in anticipo, per permettere ai meccanici del team Alstare di sistemare la Panigale.

E' invece oltre i 3" della vetta Rea, unico pilota Honda in pista, dopo che Haslam finisce all'ospedale con una brutta frattura alla gamba sinistra (tibia e perone) rimediata nel primo turno. Più che onesto il lavoro di Cluzel che mostra sempre più confidenza con una Suzuki non certo aggiornatissima, ma abbastanza in forma per tenere dietro di oltre +1.1 la più recente Ducati Panigale guidata da Checa. Detto che "El Toro" spagnolo pensa già a come rifarsi in Superpole. Infine Camier (Suzuki, +4.538) chiude la top ten nonostante il ginocchio non ancora del tutto recuperato, davanti a Fabrizio (Aprilia, +4.849) in lotta con l'Aprilia RSV4 più lenta del gruppo: "solo" 253,9 km/h. Urge una marcia in più.



