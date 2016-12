Nainggolan, un campionario di creste: ora sfoggia quella rossa

11:44 - Raja Nainggolan ha mostrato su twitter il suo nuovo look: una cresta di colore rosso fiammante. Il centrocampista belga del Cagliari ha postato sul social network la sua nuova capigliatura chiedendo consigli al suo compagno di squadra Pinilla: "Questo taglio è meglio, no" il quale però ha evitato di commentare. In questi giorni, il nome di Nainggolan è stato accostato al Napoli ma forse con questo look starebbe meglio nel Milan, la squadra con più 'creste' del campionato.