Tennis, la Vinci porta in finale di Fed Cup l'Italia

foto SportMediaset 11:30 - Roberta Vinci ha portato l'Italia nella finale di Fed Cup. L'azzurra ha battuto 6-3, 6-7, 6-3 la Safarova e ha chiuso 3-1 la sfida contro la Repubblica Ceca. A Palermo, sulla terra rossa, la tarantina ha giocato un ottimo primo set, poi ha faticato nel secondo perso al tie break. Nel terzo e decisivo la Vinci ha fatto il break nell'ottavo game e ha chiuso il discorso. Inutile il doppio. Ora il 2-3 novembre sfida con la Russia per la coppa. ha portato l'nella finale di. L'azzurra ha battuto 6-3, 6-7, 6-3 lae ha chiuso 3-1 la sfida contro la. A Palermo, sulla terra rossa, la tarantina ha giocato un ottimo primo set, poi ha faticato nel secondo perso al tie break. Nel terzo e decisivo la Vinci ha fatto il break nell'ottavo game e ha chiuso il discorso. Inutile il doppio. Ora il 2-3 novembre sfida con laper la coppa.

La Russia si è qualificata per la finale della Fed Cup battendo la Slovacchia 3-2, grazie alla vittoria, nel doppio, di Ekaterina Makarova ed Elena Vesnina su Daniela Hantuchova e Dominika Cibulkova, per 4-6 6-3 6-1. In svantaggio per 2-0 dopo i singolari di sabato, la Russia ha pareggiato con i successi di Maria Kirilenko sulla Cibulkova (7-5 6-1), poi della Makarova sulla Hantuchova (6-3 4-6 6-4). Infine, il doppio decisivo.