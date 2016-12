MotoGP: ad Austin Valentino si becca un 5 in pagella

foto SportMediaset Correlati Marquez, ad Austin è nata una stella

Pagelle dall'asfalto texano

- Il "Chapeau" di Valentino la dice tutta sul Fenomeno. Aveva tempo fino ad agosto per diventare il più giovane vincitore di tutti i tempi nella massima categoria, ma il ragazzino va di fretta e li ha impallinati tutti con un'autorità che lascia presagire altri dispiaceri per i soci di pista. Soprattutto per, che sta davanti fin che può, che non molla l'osso, che alla fine ammette con un sorriso che è arrivato un altro grande ad attraversargli la carriera. Battuto sì, povero Dani, ma non ancora abbattuto.- Evita con saggezza il suicidio, ovvero tentare il tutto per tutto per stare attaccato alle Honda che in Texas volano. Non prende paga eccessiva e porta a casa un podio prezioso, preziosissimo perchè sa molto bene che i conti si fanno alla fine.- Uomo da bagarre che con la bagarre non ha ancora confidenza completa, ma che fa un superlavoro per non farsi distanziare troppo da gente che onestamente ne ha di più. Fa insomma il suo dovere in attesa di occasioni da podio, che quest'anno rischiano di essere poche.- L'aver provato la pista texana in marzo, e con ottimi riscontri, avrebbe dovuto dargli una spinta più decisa, roba diciamo da infastidire Lorenzo per il podio. La Top Five non si butta mai via, ma un filo di delusione c'è.- Un disco freno anteriore scheggiato, il brutto lavoro in prova e la forza degli altri fanno somigliare la gara di Vale a quelle del recentissimo passato in rosso. E' comunque presto per suonare l'allarme, sperando che si tratti del classico episodio isolato.- Per domare la Ducati in questo corral avrebbe dovuto avere i muscoli di Big Jim. Ci ha messo tutto il fiato e tutta la testa per portare a casa un risultato non disprezzabile, tenendo dietro un, che dispone di una Honda ben più efficace.- Vince per distacco la sua prima gara in Moto2 conquistando il quarto successo della carriera sul suolo americano. Se corresse nell’AMA Superbike, il campionato a stelle e strisce, vincerebbe tutte le domeniche.