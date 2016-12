MotoGP, Marquez: "Bellissimo, non so quanto"

è entrato nella storia con la sua prima vittoria in MotoGP, ma lo spagnolo resta tranquillo. "Sono contento perché abbiamo fatto un weekend completissimo, con anche una caduta. La gara è stata difficile, molto dura. La gomma dietro andava bene, ma davanti è successo qualcosa. Quanto è bello? E' bellissimo, ma non so quanto", ha detto lo spagnolo della Honda subito dopo aver tagliato il traguardo di Austin.

"Ho usato la gomma dura perché pensavo che fosse meglio e forse ho avuto un piccolo vantaggio. Di margine, però, non ne avevo più, sono andato al 100%", ha aggiunto lo spagnolo. Nonostante un avvio di stagione impressionante, che lo vede al comando a pari punti con Lorenzo, Marquez vola molto basso: "A Jerez cambierà tantissimo, là le Yamaha vanno forte, Pedrosa è forte. Per il campionato Jorge, Dani e Valentino sono più forti di me. Io quest'anno devo solo imparare, conquistare qualche podio e delle vittorie se è possibile, ma per il titolo sarà molto difficile".

Decisamente più deluso Dani Pedrosa, che ha spiegato cosa non ha funzionato. "Ero molto stanco verso la fine, il braccio a sinistra era finito, non potevo tenere la moto ferma nelle staccate. Ho tenuto sino a tre giri dalla fine, poi ho commesso un errore e ho perso 1"5 e la gara. Marc ha fatto una bellissima corsa, ha guidato stupendamente, complimenti a lui", ha raccontato. Poi però gli ha lanciato una frecciatina: "A un certo punto ho pensato a lasciarlo passare perché io non conosco molto il suo stile di guida, mentre lui mi segue spesso e mi ha studiato. Spero nella prossima gara di fare una migliore strategia. A desso arriva Jerez, che è una pista che mi piace...".