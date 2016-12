MotoGP: Marquez vince ad Austin

L'ordine di arrivo della MotoGP ad Austin

Non chiamatelo più debuttante, o rookie, perchéè già entrato nel club esclusivo dei grandi, dei big, di quelli vincenti senza dubbio. Un ragazzo veloce nel DNA, che ha degnamente occupato la sella lasciata libera dae punta a dare fastidio, molto, agli esperti campioni della. Quei talenti vincenti, a cui fino all'anno scorso Marc chiedeva gli autografi.Ilsul tracciato disi è quindi rivelato un bello spettacolo, fin dal via. Conche sotto il semaforo patina col posteriore e parte male, malissimo. L'esatto contrario diche è il solito razzo, impeccabile nel trovare subito al comando della gara. Conche ha strada libera e si accoda, girando 2°, visto chefinisce un po' lungo alla prima curva. Jorge invece è 5° davanti a. Fasi concitate, dove nel gruppone non si fanno tanti complimenti:, mettendo dietro il ducatista senza troppi riguardi. Poche curve e Marc tira una gran staccata per sverniciare la, ritrovando il codino di Dani. Dietro anchedi Andrea e va alla caccia di Valentino. E' invece già in modalità "rimonta" Lorenzo, che a sua volta passa con grande decisione Bradl, infilandolo prima di lanciarsi sul rettilineo e chiudere il primo giro. Traittorie che si incrociano, brividi e quasi i due si toccano.Tutti in apnea e, ma niente da fare. Ne approfitta quindi Bautista, che scavalca Rossi e gli sfila la sesta piazza. Le Honda davanti allungano, matira come un dannato per non perderli e tenerli nel mirino. E' dura, ma Jorge ci crede e firma il. Bradl intanto suda per tenere dietro il solito Crutchlow scatenato. I due sono in lotta serrata, appena davanti ad Alvaro e Valentino che però perdono terreno dai primi. Ecco il "classico", che esagera rientrando poi tra la Honda di Gresini e ladietro è in agguato e approfitta per un timido attacco su Valentino; non riesce. E' allora Cal che saluta Alvaro e ritrova il la quinta piazza, tirandosi dietro anche Rossi. Si accendono così gli occhi di Crutchlow che non ha troppi riguardi nell'infilare Bradl, portandosi appena sotto al podio. Il calo di ritmo per Bautista è evidente e Dovizioso lo vede, si fa sotto e gli porta via facilmente la settima posizione.Nove giri al termine e: entra deciso, affilato e aggressivo, all'interno della carena di Pedrosa. Una manovra ragionata, quanto impetuosa, efficaceissima nel cambio di direzione.e e - nel sali-scendi di Austin - prova a replicare subito, senza successo.in pista, ma paga un ritardo di ormai +3.8. Sono invece oltre 11 i secondi di ritardo per, in lotta con l'anteriore della M1, ma determinato a non mollare la sesta piazza. Alle sue spalle,si gioca tutto con Bautista. Ultimi giri: fuori dai tornantini lenti Marquez spigola le traiettorie e apre il gas prestissimo, guadagnando metri preziosi su Pedrosa. E' un trionfo. Marc taglia il traguardo, impenna ed, diventando il più giovane pilota vincente nella top class. Record che strappa appunto al grandeSulfesteggiano con mezzi sorrisi il nuovo talento, aspettando l'occasione di poter rispondere all'esuberanza del Numero 93, giocando la carta dell'esperienza su piste meglio conosciute. Detto che Jorge si ritrova a 41 punti in vetta alla classifica piloti, proprio alla pari con Marc. Non certo un caso.