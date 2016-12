Tennis, a Montecarlo Djokovic spodesta Nadal

foto SportMediaset

18:45

- Dopo otto anni sul trono di Montecarlo,cede lo scettro a. Nella finale sulla terra rossa del torneoil serbo numero uno del mondo ha sconfitto lo spagnolo con il punteggio di 6-2, 7-6. Dopo due tentativi andati male (nel 2009 si arrese in tre set per 6-3, 2-6, 6-1 mentre lo scorso anno perse per 6-3, 6-1) Nole riesce dunque ad avere la meglio sul maiorchino e a porre fine al suo dominio nel Principato.