Ultimo quarto da favola, l'Acea Roma batte Brindisi e consolida il terzo posto

Non ha ancora la certezza matematica del primo posto in vista dei playoff, ma Varese continua a dimostrarsi la squadra da battere. In attesa dell'esordio del nuovo arrivato Dejan Ivanov, coach Vitucci si gode l'ennesima prova monstre di Dunston, che chiude con 16 punti, 13 rimbalzi e 4 stoppate. Incontenibili anche Banks (23 punti) e Mike Green (19). Cremona resta in vita fino alla fine grazie ai canestri di Jackson (25) e Vitali (22). Sassari è sempre più seconda anche se fatica non poco per battere la Virtus a Casalecchio. Merito - o colpa - di Jacob Pullen, top scorer fra le v nere con 38 punti (13/23 dal campo). Ma all'overtime esplode Travis Diener con 10 punti in 5'. Bene anche il cugino Drake con 24 totali.

Un ultimo quarto al limite della perfezione regala all'Acea Roma la vittoria 88-82 contro l'Enel Brindisi e permette alla squadra di Calvani di consolidare il terzo posto in classifica (+2 sulle inseguitrici). Brindisi prova a fare la voce grossa con Simmons ma Roma risponde colpo su colpo (41-38 al 20'). Nella ripresa l'Enel prova a scappare (+9 al 30'), ma nell'ultima frazione salgono in cattedra Datome e D'Ercole e l'Acea conquista la vittoria. All'inseguimento Milano e Siena. L'Olimpia ha vita facile con Biella (già retrocessa) e archivia la pratica nel primo tempo (46-26). Buon esordio di Mensah-Bonsu, che segna 7 punti e raccoglie 9 rimbalzi in meno di 20'. Siena, invece, si aggrappa a Bobby Brown per ribaltare Venezia (avanti 79-77 a una manciata di secondi dalla fine) e continuare a sperare nel quarto posto, utile ad avere il fattore campo a favore nella prima gara di playoff. Nella Montepaschi ottimo Eze con 15 punti, alla Reyer non bastano i 24 di Clark.

Il posticipo consegna alle zone alte della classifica pure la Trenkwalder Reggio Emilia, che dopo una gara tesissima ha la meglio sulla Lenovo Cantù (71-65). Decisivo l'apporto di Bell con 18 punti, mentre ai brianzoli non bastano i 15 di Mazzarino e Aradori e i 14 di Mancinelli. La squadra di Trinchieri è settima. Negli altri due derby di giornata, Avellino batte Caserta (ora matematicamente fuori dalla post-season) mentre Pesaro espugna il campo di Montegranaro (108-94) con sei giocatori in doppia cifra.