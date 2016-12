Austin, Valentino Rossi: "Sono in grossa difficoltà"

foto SportMediaset Correlati MotoGP, prima pole per Marquez 16:48 - "Abbastanza male", queste le prime due parole di Valentino Rossi, ancora in tuta e appena uscito dal briefing tecnico con i suoi dopo l' - "Abbastanza male", queste le prime due parole di, ancora in tuta e appena uscito dal briefing tecnico con i suoi dopo l' ottavo posto in qualifica . "Speravo e puntavo alla seconda fila e poi il problema è che i miei diretti rivali, Crutchlow e Bradl, sono riusciti a migliorare rispetto alle libere, cosa che io non ho fatto. La difficoltà maggiore è nella prima parte della pista. L'obiettivo? Portare a casa più punti possibile".

Il Numero 46 è realista e precisa: "Soffro in frenata e nei destra-sinistra veloci la moto si chiude davanti. Nell'ultimo settore sono veloce ma nel primo no. Come immaginavamo le Honda qui vanno meglio, sono più reattive, magari anche più nervose, ma più veloci. Se sistemiamo un po' il setting magari posso avere Crutchlow come obiettivo. Il problema è che le modifiche che abbiamo fatto non sono servite a niente e alla fine sono stato più lento dei test... Il coniglio dal cilindro nel warm up? Ciao".