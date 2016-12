MotoGP: Marquez centra la sua prima pole in carriera

La griglia di partenza della MotoGP ad Austin

Il quarto turno di prove libere termina senza grosse sorprese in classifica: conche sfrutta generosamente ogni centimetro della pista e mette ancora alla frusta la ciclistica sua. Il risultato è il tempo di 2:03.779 che parcheggia comodamente il rookie spagnolo davanti a tutti. Un bel grattacapo perche - dopo il guizzo del mattino - torna a fare il numero 2, fermandosi a 4 decimi dal compagno di box. Detto che i big sfruttano questa mezz'ora per scegliere le gomme e i setting per la gara: provando le dure, ma anche rodando le morbide per l'imminente assalto alla pole. Un lavoro importante chefa prima di tutti, accontentandosi poi della settima piazza e alle prese con. Il Dottore si ritrova così, che adriesce a sfruttare bene la. E' inveceche getta il cuore oltre l'ostacolo e si suda il terzo tempo alle spalle delle Honda, a 9 decimi da Marquez, cercando senza sosta una maggiore aderenza al posteriore. Jorge è poi seguito da un Crutchlow che si esalta tra le curve di queste "montagne russe" americane, e sul passo di gara non sembra andare affatto male.Tocca dunque agiocarsi l'ingresso in Q2, lottando con, mentrefatica più del previsto. Al termine del quarto d'ora è quindi Espargaro che si aggiudica il giro veloce in 2:06.112, passando per primo sotto la bandiera a scacchi. Dietro arrivano in tandem Iannone e Smith, presi in un bel testa a testa. E' però l'inglese dellache ne ha nettamente di più e passa il turno beffando ladell'italiano per 281 millesimi. Il problema per Andrea è la gestione delle gomme nuove, con cui non riesce a tirare fuori il tempo e far girare le moto nei cambi di direzione.Bandiera verde e i big fanno una mini-partenza in uscita dalla corsia box, per lanciarsi subito alla caccia del tempo che vale il piazzamento in griglia. Soloindugia un paio di minuti prima di entrare in pista, ma al primo tentativo è già davanti a tutti. Esce un 2:03.245, che poi migliora in 2:03.021 già al giro successivo.inseguono con già 1 bel secondo di distacco, mentrelegge +2.6 sulla sua tabella. Andata la prima volata, Lorenzo torna in pista, ma dopo un solo giro rinuncia a lanciarsi, confidando che il suo terzo tempo sia inarrivabile per gli inseguitori. E' così. Intanto si migliorano, che si porta in sesta piazza, eche è 5°. Detto che il tedesco si vede sfilare la quarta posizione sul filo del rasoio dal solitoindemoniato. Anche Pedrosa prova a spingere fino all'ultimo, portandosi a 254 millesimi da Marc. Al vertice ormai è tutto deciso. Dietro, invece, vede rossoche si ritrova ancora in terza fila, ottavo, spalleggiato a destra e sinistra da. Una posizione centrale non semplice, ma che potrebbe essere meno disastrosa di quel che sembra. Perché, a parte Marquez che si prepara a fare una gara in fuga, sul passo gli altri big non sono poi così distanti. Inoltresi sta dimostrando una pista imprevedibile e i biglietti per salire sul podio non sono stati ancora staccati.