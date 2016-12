Alonso lancia la sfida: "Lotteremo per il podio"

"Terzi e quarti, direi che va bene - ha detto il team principal Stefano Domenicali - La gara sarà un'altra gara dove la gestione dei pneumatici farà la differenza, quindi buone le posizioni di partenza, Gli ingredienti sono sempre gli stessi, quindi adesso portiamoci a casa questo punto di partenza che consolida bene o male il fatto che siamo partiti sempre attorno a queste posizioni. Affrontiamo la gara consapevoli del nostro potenziale".

La Ferrari parte dal terzo posto come in Cina e lì ì andata bene. ''Ma se fosse così, andrebbe bene partire da lì per arrivare come in Cina - ha aggiunto - Però, a parte tutto, credo che sia una buona posizione di partenza. Sarà veramente interessante andare fino in fondo per vedere se riusciamo a gestire bene queste gomme''.

L'errore di Fernando avrebbe cambiato qualcosa?: ''Difficile dirlo, quando le qualifiche sono così tirate basta un nulla per non portare le gomme al massimo fino all'ultima curva. Ma va bene così''. Vettel guardava molto da vicino la Ferrari. ''L'importante è che domenica guardi gli scarichi'', ha concluso Domenicali.