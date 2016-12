Basket, Eurolega: Messina alle Final Four per la decima volta

foto SportMediaset 12:39 - Ennesimo risultato di prestigio per Ettore Messina, che col Cska si qualifica per le Final Four dopo aver battuto i baschi del Caja Laboral Vitoria per 94-85 (serie chiusa sul 3-1). Per il tecnico italiano, che ha già vinto quattro volte l'Eurolega (due con la Virtus Bologna e due con i moscoviti) si tratta della decima Final Four della carriera. "E' stata una vittoria difficile - ha detto dopo la partita -, abbiamo disputato un gran match". - Ennesimo risultato di prestigio per, che colsi qualifica per ledopo aver battuto i baschi delper 94-85 (serie chiusa sul 3-1). Per il tecnico italiano, che ha già vinto quattro volte(due con la Virtus Bologna e due con i moscoviti) si tratta della decima Final Four della carriera. "E' stata una vittoria difficile - ha detto dopo la partita -, abbiamo disputato un gran match".

L'avversario di Messina sarà la vincente della quinta sfida tra Anadolu Efes Istanbul e i campioni in carica dell'Olimpiakos, che venerdì hanno perso per un solo punto (74-73). L'altra squadra già qualificata per le Final Four è il Real Madrid, che giovedì aveva eliminato il Maccabi e che a Londra dovrà vedersela con la vincente tra Barcellona e Panathinaikos (ancora sul 2-2): i madrileni detengono otto titoli di Eurolega ma non vincono dal 1995. Non è escluso che Messina ritrovi in finale proprio il Real, che ha allenato per quasi un anno prima di lasciarlo tra le polemiche e trascorrere un anno negli Usa come assistente dell'head-coach dei Los Angeles Lakers Mike Brown.