MotoGP: Marc Marquez domina le prove libere di Austin

- E' una lezione di motociclismo, quella messa in pista adda, che firma il giro veloce in 2:05.031, precedendo(+0.554) e(+1.142), per un tris di Honda che spaventa la concorrenza. Seguono le(+1.606) 4° davanti a(+1.837) e(+1.868).o è 7° (+2.205), dopo che la sua Ducati si è spenta in pista ad inizio turno, poi(Honda) e le(+3.003).

E' un assolo devastante, quello messo in pista da Marquez nelle prove libere del Austin. Il debuttante spagnolo, alla sua seconda gara di MotoGP, mette in imbarazzo gli avversari piazzandosi in testa alla classifica per tutto il venerdì. Marc sfoggia una pedronanza assoluta del mezzo, sia quando si tratta di migliorarsi nei confronti del cronometro, sia quando bisogna recuperare la moto che si scompone dopo aver esagerato un po'. Quindi si conferma, per ora, la tendenza dei test, da cui Marquez era uscito come l'uomo da battere. Complice una Honda che nel veloce non ha rivali (340 km/h), uscendo come un razzo anche dai tornantini stretti e lenti. Tanto che Pedrosa che spinge al massimo e spigola le traittorie sfruttando ogni centimetro delle pista, alla fine resta distante per mezzo secondo. E' invece di +1.1 il margine di Bradl, che però è terzo! Segno che la pista di Austin mischia le carte e i valori in campo in modo davvero inedito.

Rispecchiano le previsioni anche le prestazioni delle Yamaha, che infatti occupano tutta la seconda fila virtuale. Lorenzo, che al mattino era riuscito a tenere la scia di Marc, al pomeriggio accusa un bel +1.6 che probabilmente non vedeva dai tempi dell'arrivo nel Motomondiale. Mentre Rossi lo segue a 2 decimi in più, ma con Crutchlow in scia a 31 millesimi. Segno che forse Cal non ha ancora digerito il dritto del Qatar... Detto che per le M1 il Texas resta un GP da correre nettamente in difesa.

Ci mette invece del gran cuore Dovizioso, che è 7°, nonostante uno stop inaspettato della sua Desmosedici, ammutolita e ferma durante i primi minuti del secondo turno. Dunque, dopo averla parcheggiata con cura lungo il guard rail, Andrea ha continuato a crederci e il risultato è incoraggiante. Anche se poi Bautista è dietro per soli 20 millesimi. Solo 15° Iannone in difficoltà nel carburare sulla pista americana, mentre si ritrova Spies che chiude nella top ten caricato dalla gara di casa. Anche se poi Hayden lo precede di 3 decimi in nona piazza.



