F1: Raikkonen spaventa la Ferrari di Alonso nelle libere 2 del Bahrain

spaventano la. Nella seconda sessione di prove libere delil finlandese ha stampato il miglior giro in 1:34.154 davanti allesu Ferrari, dopo il secondo posto della mattinata, è quarto ma può sorridere con un più che ottimo passo gara, al pari del leader Raikkonen. Per la gara le due Red Bull, invece, non sembrano pericolosissime. Incognita

Un venerdì più che positivo per la Ferrari in previsione della gara. Il passo è il migliore insieme a quello della Lotus e le gomme Pirelli lavorano bene. Massa, dopo essere stato il più veloce in mattinata, ha concluso con il sesto posto di giornata in 1:34.552, due decimi più lento del compagno Alonso. E' comunque grande bagarre con i primi 10 della classifica racchiusi in meno di un secondo. Attardate le Mercedes con Rosberg ottavo e Hamilton decimo. Le Red Bull sono in ottima posizione, tempi alla mano, ma sono indietro in ottica gara.